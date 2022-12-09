Бут высказался о русофобии в американской тюрьме

Виктор Бут заявил, что не сталкивался с русофобией в тюрьме в США

Россиянин Виктор Бут, которого обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, заявил, что не сталкивался с русофобией в тюрьме США. Об этом он рассказал в интервью сотруднице RT и депутату Госдумы Марии Бутиной. Запись беседы опубликована в Telegram-канале RT.

«Я не встречался с такой русофобией. В основном даже почти все мои соседи-заключенные были настроены с какой-то симпатией к России», — поделился Бут.

8 декабря баскетболистку Грайнер, признанную в России виновной в контрабанде наркотиков, обменяли на Виктора Бута. Он отбывал в США срок по обвинению в поддержке террора и попытке незаконной торговли оружием. Бута арестовали в 2008 году в Таиланде по запросу США. В 2012 году его приговорили к 25 годам тюрьмы. Свою вину осужденный россиянин не признал.

Обмен, как уточнил МИД РФ, произошел в аэропорту Абу-Даби. Перед этой процедурой обоих заключенных помиловали. В Кремле позже заявили, что главным итогом обмена с США стало то, что Бут, находившийся в незаконном плену 14 лет, вернулся домой.