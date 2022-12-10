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15:26, 10 декабря 2022Мир

Отсутствие требований США к Украине не атаковать Россию объяснили

Депутат Чепа: США избегают ответственности, игнорируя удары Украины по России

Фото: Leah Millis / Reuters

США снимают с себя ответственность за последствия, не требуя от Украины отказаться от ударов по России поставляемым оружием. Так отсутствие условий Вашингтона Киеву в разговоре с «Лентой.ру» объяснил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Сегодня все пытаются уйти от определенной ответственности за то, что будет происходить дальше. Понятно, что мы можем обвинить Америку в том, что они поставляют оружие, которым наносятся удары по нам. Мы можем сказать, что они координируют и направляют через спутники эти нападения, по сути, участвуют в этом. Вопрос принимает все более острый характер», — объяснил депутат.

Американцы пытаются таким образом снять с себя ответственность

Алексей Чепадепутат Госдумы

Такая позиция Вашингтона может привести к серьезным последствиям, считает Алексей Чепа. Все зависит от объема поставляемой помощи Украине, полагает парламентарий.

«Последствия одни: какое оружие они будут поставлять Украине, какой дальности. Мы слышали и угрозы ядерные, и всевозможные. Как дальше американцы будут заходить в этом конфликте? Понятно, что Украина — это их руки, которыми они действуют. На самом деле это все Соединенные Штаты Америки» — заключил он.

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Ранее The Times со ссылкой на источники сообщила, что США больше не требуют от Украины воздержаться от ударов по территории России. По данным газеты, Вашингтон теперь требует лишь не атаковать российские семьи и не ликвидировать конкретных лиц.

Издание уточняет, что сейчас США меньше обеспокоены тем, что удары по России могут усугубить конфликт.

Отказ от ударов по России был ключевым требованием Вашингтона при поставках американского оружия Украине. Российские власти неоднократно заявляли, что готовы пойти на крайние меры при атаках территории страны. При этом за время специальной военной операции российские приграничные территории периодически подвергались обстрелам со стороны Киева.

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Варвара Кошечкина
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