Россиянам предложат китайские бренды одежды и обуви

«Известия»: в России могут появиться магазины китайских брендов одежды и обуви

В России могут появиться магазины китайских брендов одежды, обуви и аксессуаров. Об этом пишут «Известия».

По словам вице-президента Союза торговых центров Павла Люлина, ранее ритейлеры из КНР импортировали в Россию свой ассортимент для продажи в мультибрендовых магазинах. Сейчас же торговым сетям предлагают инвестировать в открытие точек под своими названиями.

На данный момент в России свою точку открыл один китайский бренд — магазины Li-Ning, которые запустились в апреле 2022 года.

Массовое появление китайской одежды потребует новые лекала и таблицы размеров, так как часть продукции придется адаптировать под отечественного покупателя, отмечает Люлин.

Ранее сообщалось, что россияне получат возможность покупать продукцию британского ретейлера Asos. Компания принимает оплату картами российских банков, а доставка посылок осуществляется в течение месяца.