Россияне получат возможность покупать одежду Asos

Россияне получат возможность покупать продукцию ретейлера Asos на сайте CDEK.Shopping

Россияне получат возможность покупать продукцию британского ретейлера Asos. Соответствующие товары появились в ассортименте интернет-магазина CDEK.Shopping, который доставляет товары в страну.

На данный момент на сайте представлены 7000 позиций производства марки, среди которых есть женская и мужская одежда, а также различная обувь и аксессуары. Компания принимает оплату картами российских банков, а доставка посылок, согласно информации CDEK.Shopping, осуществляется в течение месяца.

Информацию о том, что Asos приостановил доставку товаров в Россию, опубликовали в марте. В тот момент при попытке оформить заказ покупатели получали уведомление с сообщением, в котором говорилось, что на данный момент доставка в Россию невозможна.

Тогда же о приостановке продаж продукции российским покупателям объявили зарубежные ретейл-платформы Net-a-Porter, Mr Porter, Yoox и The Outnet. На главных страницах порталов, которые предлагают к покупке клиентам множество брендов, также появились сообщения, что компании не могут обработать новые заказы покупателей из России.