В Харьковской области уничтожены более 30 украинских военнослужащих

Минобороны России: в Харьковской области уничтожены более 30 украинских военнослужащих

В районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области Вооруженными силами России уничтожены более 30 украинских военнослужащих и три пикапа. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«На Купянском направлении в результате огневого поражения скоплений живой силы противника в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих и три пикапа», — прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, российские военные уничтожили опорный пункт украинских военных на Запорожском направлении. Задачу по уничтожению выполнил расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».