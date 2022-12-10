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13:29, 10 декабря 2022Бывший СССР

В Харьковской области уничтожены более 30 украинских военнослужащих

Минобороны России: в Харьковской области уничтожены более 30 украинских военнослужащих

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области Вооруженными силами России уничтожены более 30 украинских военнослужащих и три пикапа. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

«На Купянском направлении в результате огневого поражения скоплений живой силы противника в районах населенных пунктов Синьковка и Кисловка Харьковской области уничтожено более 30 украинских военнослужащих и три пикапа», — прокомментировали в ведомстве.

Кроме того, российские военные уничтожили опорный пункт украинских военных на Запорожском направлении. Задачу по уничтожению выполнил расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

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Алиса Дмитриева
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