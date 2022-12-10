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10:28, 10 декабря 2022Бывший СССР

Уничтожен опорный пункт украинских военных на Запорожском направлении

Расчет БМ-21 «Град» уничтожил опорный пункт украинских военных

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военные уничтожили опорный пункт украинских военных на Запорожском направлении. Об этом сообщает РИА Новости.

Задачу по уничтожению выполнил расчет установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

«Нам поставлена задача по уничтожению опорных пунктов. Поступили цели. Расчеты все выполняли скоординировано и точно. Выдвинулись на позицию, выбрали точку. Отработали по этим позициям. Опорные пункты пехоты противника были уничтожены», — прокомментировал командир расчета.

Ранее военный корреспондент Евгений Линин рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины измотаны постоянными боевыми действиями. По его словам, штурмовые отряды частной военной компании «Вагнер» постепенно выдавливают украинских военных с их позиций.

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Алиса Дмитриева
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