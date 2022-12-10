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07:45, 10 декабря 2022Бывший СССР

Военкор рассказал об измотанных боевыми действиями солдатах ВСУ

Ura.ru: военкор Линин заявил, что солдаты ВСУ измотаны боевыми действиями под Артемовском

Фото: Reuters

Военный корреспондент Ura.ru Евгений Линин рассказал, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) измотаны постоянными боевыми действиями.

Военкор заявил, что штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» постепенно выдавливают украинских военных с их позиций. В боях под Артемовском ВСУ используют иностранных наемников, однако даже их боеспособность серьезно подорвана из-за непрерывного участия в боевых действиях и связанных с этим потерь.

Кроме того, отрядам ЧВК «Вагнер» удалось вклиниться в оборону украинцев, окружив и блокировав довольно крупные их подразделения, добавил военкор.

Ранее военкор Евгений Поддубный сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» в ходе ожесточенных боев выбили военных ВСУ из Яковлевки. Он уточнил, что населенный пункт находится к северу от Соледара.

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Марина Совина
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