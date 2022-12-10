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06:32, 10 декабря 2022Забота о себе

Диетолог назвала неожиданную причину ожирения у женщин

Диетолог Соломатина: грязный воздух может привести к ожирению из-за процессов в организме

Фото: Ricardo Demurez / Global Look Press

Грязный воздух ведет к скапливанию жиров и их отложению, так как нарушаются все обменные процессы в организме. Неожиданную причину ожирения назвала диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Соломатиной, функция микробов в женском организме играет значительную роль в процессе обмена веществ. Однако они могут нарушиться под воздействием химических загрязнителей — человек употребляет их, в частности, через воду и пищу.

«В результате этого нарушается способность этих микроорганизмов расщеплять жиры, которые образовываются. И то, что не поглотили бактерии, непременно окажется на наших талии, бедрах, животе и иных "злачных" местах», — подчеркнула диетолог.

В то же время, как отмечает специалист, могут нарушиться функции эндокринной и нервной систем.

Ранее нутрициолог Елена Свиридова назвала самые полезные продукты зимой. Специалист посоветовала включить в рацион рыбу, так как это один из главных источников жирных кислот Омега-3. Свиридова подчеркнула, что Омега-3 также выводит из депрессивных состояний.

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Юлия Мискевич
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