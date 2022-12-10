Нутрициолог назвала самые полезные продукты зимой

Нутрициолог Свиридова посоветовала в зимнее время года включить в рацион рыбу и овощи

Нутрициолог Елена Свиридова назвала самые полезные продукты зимой. Ее слова приводят «Известия».

Специалист посоветовала включить в рацион рыбу, так как это один из главных источников жирных кислот Омега-3. По ее словам, именно они отвечают за укрепление иммунитета, стенок сосудов, костной системы, а также защиту органов дыхания от инфекций

Свиридова подчеркнула, что Омега-3 также выводит из депрессивных состояний. «Если рыба надоела, а Омега-3 восполнить хочется, можете попробовать съесть греческие орехи, льняные семечки, фасоль и чиа», — сказала она.

По словам нутрициолога, также важно включить в зимний рацион овощи, которые растут под землей, в том числе морковь, свеклу и картофель. Она отметила, что в них содержится достаточное количество витамина А. Также специалист добавила, что богатый углеводами состав даст много энергии. При этом с этими овощами необходимо соблюдать меру и грамотно сочетать их с клетчаткой, сказала Свиридова.

Еще одним важным продуктом зимой являются фрукты, особенно цитрусовые. По словам эксперта, мандарины и апельсины являются источником клетчатки и флавоноидов.

Специалист также порекомендовала пить больше воды. «Осенью и зимой люди проводят больше времени в помещениях, в которых включено отопление. Организму необходимо восполнять количество влаги в организме для правильного функционирования и усваивания полезных веществ», — сказала она.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина сообщила, что кусок хлеба с салом и кедровые орехи могут заменить шоколад. По ее словам, для организма гораздо важнее перекусы, в которых содержатся углеводы, полезные сахара и жиры.

