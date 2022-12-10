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12:28, 10 декабря 2022Россия

В аварии в граничащем с ЛНР российском регионе погибли двое военнослужащих

В Воронежской области в ДТП в районе села Терновое погибли двое военнослужащих

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Воронежской области, которая граничит с Луганской народной республикой (ЛНР), в ДТП близ села Терновое погибли три человека. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

По его данным, двое погибших — военнослужащие. На трассе столкнулись «Газель» и УАЗ, уточнил собеседник телеканала.

Он не рассказал других обстоятельств случившегося.

7 декабря в ДТП в Шахтерском районе Донецкой народной республики (ДНР) погибли 16 человек, среди них есть военные. Тогда грузовой автомобиль, перевозивший военнослужащих, столкнулся с микроавтобусом. Пострадали четыре человека, их доставили в реанимацию.

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Анастасия Шейкина
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