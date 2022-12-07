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10:13, 7 декабря 2022Россия

Стало известно о состоянии пострадавших в смертельном ДТП в ДНР военных

Пострадавшие в ДТП с микроавтобусом и грузовиком в ДНР находятся в реанимации

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Пострадавшие в смертельном ДТП с микроавтобусом в Донецкой народной республике (ДНР) военные находятся в реанимации. Об их состоянии со ссылкой на экстренные службы в среду, 7 декабря, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в результате столкновения перевозившего военнослужащих грузового автомобиля и микроавтобуса погибли 16 человек. Сначала сообщалось о трех пострадавших. Позже в региональном Минздраве уточнили, что их число выросло до четырех.

«В Торезскую центральную городскую больницу привезли четырех пострадавших после ДТП», — сообщили в ведомстве.

Авария произошла на автодороге Шахтерск — Торез. Среди погибших водитель грузовика. На месте ДТП работают оперативные службы. Причина и обстоятельства произошедшего уточняются.

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Евгения Куликова
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