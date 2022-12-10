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13:22, 10 декабря 2022Мир

В Германии полиция задержала открывшего стрельбу мужчину

В Германии полиция задержала открывшего стрельбу в Дрездене мужчину

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

На востоке Германии в Дрездене полиция задержала мужчину, который, предположительно, открыл стрельбу и убил одного человека. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, задержанным оказался 40-летний гражданин Германии. Из-за стрельбы центр Дрездена перекрыли, также оказался на день закрыт рождественский рынок.

Неизвестно, имел ли задержанный экстремистские мотивы. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее юго-западе Германии неизвестный с ножом напал на двух школьниц, которые шли на учебу. Девочки получили тяжелые ранения, подозреваемый скрылся в соседнем здании.

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Анастасия Шейкина
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