В Германии полиция задержала открывшего стрельбу мужчину
В Германии полиция задержала открывшего стрельбу в Дрездене мужчину
На востоке Германии в Дрездене полиция задержала мужчину, который, предположительно, открыл стрельбу и убил одного человека. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, задержанным оказался 40-летний гражданин Германии. Из-за стрельбы центр Дрездена перекрыли, также оказался на день закрыт рождественский рынок.
Неизвестно, имел ли задержанный экстремистские мотивы. Обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее юго-западе Германии неизвестный с ножом напал на двух школьниц, которые шли на учебу. Девочки получили тяжелые ранения, подозреваемый скрылся в соседнем здании.