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14:52, 5 декабря 2022Мир

В Германии неизвестный напал на двух школьниц

Две школьницы получили ранения в результате нападения в Германии

Фото: Christoph Hardt / Imago / Globallookpress.com

На юго-западе Германии неизвестный с ножом напал на двух школьниц, которые шли на учебу. Об этом сообщает Reuters.

Девочки получили тяжелые ранения. Нападение произошло в Иллеркирхберге, городе с населением около 5 тысяч человек к западу от Мюнхена.

По словам пресс-секретаря полиции немецкого города Ульм Вольфгана Юргенса, подозреваемый скрылся в соседнем здании.

Ранее в бразильском штате Эспириту-Санту подросток, вооруженный полуавтоматическим пистолетом и револьвером своего отца, застрелил четырех человек, устроив стрельбу в двух школах. 16-летний юноша открыл огонь в двух школах в районе Аракруза 25 ноября. Двое учителей и один ученик погибли на месте, еще 13 человек были ранены.

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Виктория Кондратьева
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