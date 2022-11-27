В Бразилии подросток застрелил четырех человек в двух школах

В Бразилии подросток устроил стрельбу в двух школах и застрелил четырех человек

В бразильском штате Эспириту-Санту подросток, вооруженный полуавтоматическим пистолетом и револьвером своего отца, застрелил четырех человек, устроив стрельбу в двух школах. О смерти четвертого пострадавшего в Twitter сообщил глава региона Ренату Казагранде.

16-летний юноша открыл огонь в двух школах в районе Аракруза 25 ноября. Двое учителей и один ученик погибли на месте, еще 13 человек были ранены.

«К сожалению, трагедия в Аракрузе еще не закончилась. С глубоким сожалением констатируем смерть еще одной жертвы, учительницы Флавии Амбосс Мерсон, которой было всего 38 лет. Выражаем соболезнования ее семье и друзьям», — написал Казагранде.

Как сообщает The Guardian, стрелок ранее учился в одной из атакованных школ. Его имя, как и мотивы преступления пока не разглашают. Известно, что подросток был одет в бронежилет, а для перемещения между школами он позаимствовал автомобиль родителей. Его удалось задержать спустя четыре часа.

Ранее стало известно, что пять человек погибли во время стрельбы в одном из ночных клубов города Колорадо-Спрингс в США. Еще 18 человек получили ранения. Стрелок был задержан.