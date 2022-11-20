Пять человек погибли в результате стрельбы в ночном клубе в США

В США в результате стрельбы в ночном клубе погибли пять человек, 18 получили ранения

В американском городе Колорадо-Спрингс, штат Колорадо, неизвестный расстрелял посетителей ночного клуба. Об этом сообщает Reuters.

По сведениям полиции, в результате стрельбы погибли по меньшей мере 5 человек, 18 человек получили ранения.

Радиостанция KRDO сообщает, что посетителям клуба удалось самостоятельно справиться со стрелявшим. После прибытия полиции он был задержан и доставлен в больницу.

К расследованию произошедшего подключилось ФБР.

В июне сообщалось, что президент США Джо Байден заявил о необходимости запретить продажу огнестрельного оружия. Поводом для этого послужила стрельба в одной из начальных школ Техаса, жертвами которой стал 21 человек.