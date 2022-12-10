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16:10, 10 декабря 2022Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»

ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО «Град» по Киевскому району Донецка

Фото: Сергей Аверин / РИА Новость

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 10 декабря, обстреляли Донецк 10 ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

По данным ведомства, украинские войска выпустили ракеты по Киевскому району Донецка. ВСУ открыли огонь в 15:38 по Москве, они атаковали с позиций в селе Тоненьком.

Ранее сообщалось, что 9 декабря украинские войска выпустили 20 ракет по центру Донецка из РСЗО БМ-21 «Град». В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) отметили, что под обстрел попал центральный Ворошиловский район Донецка.

Мэр города Алексей Кулемзин заявил о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ.

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Варвара Кошечкина
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