ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО «Град»
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 10 декабря, обстреляли Донецк 10 ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.
По данным ведомства, украинские войска выпустили ракеты по Киевскому району Донецка. ВСУ открыли огонь в 15:38 по Москве, они атаковали с позиций в селе Тоненьком.
Ранее сообщалось, что 9 декабря украинские войска выпустили 20 ракет по центру Донецка из РСЗО БМ-21 «Град». В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) отметили, что под обстрел попал центральный Ворошиловский район Донецка.
Мэр города Алексей Кулемзин заявил о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ.