ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО «Град» по Киевскому району Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 10 декабря, обстреляли Донецк 10 ракетами из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

По данным ведомства, украинские войска выпустили ракеты по Киевскому району Донецка. ВСУ открыли огонь в 15:38 по Москве, они атаковали с позиций в селе Тоненьком.

Ранее сообщалось, что 9 декабря украинские войска выпустили 20 ракет по центру Донецка из РСЗО БМ-21 «Град». В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) отметили, что под обстрел попал центральный Ворошиловский район Донецка.

Мэр города Алексей Кулемзин заявил о гибели мирного жителя в результате обстрела ВСУ.