Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:24, 9 декабря 2022Россия

ВСУ обстреляли центр Донецка из систем «Град»

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку из РСЗО «Град»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет по центру Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

«Зафиксирован обстрел. (...) Выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"», — сказано в сообщении. Ведомство отметило, что украинские военнослужащие атаковали с позиций в селе Тоненьком. Под обстрел попал Ворошиловский район Донецка. Как утверждает мэр города Алексей Кулемзин, уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Днем 9 декабря стало известно, что в результате обстрела ВСУ был поврежден один из корпусов Донецкого университета экономики и торговли, а также здание спортивного комплекса. Ранее в Донецке остались без света пять шахт из-за ударов украинских бойцов. Кроме того, Следственный комитет России (СКР) заявил, что из-за обстрела Киевского района города погиб мирный житель.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Кристина Есикова
Обсудить
Последние новости
Названа причина отказа премьера Индии от встречи с Путиным
Вора в законе Мусу Ингуша осудили на восемь лет за криминальный статус
Шеф-повар подсказал правильный способ варки яиц для новогодних салатов
Минюст включил в реестр иноагентов экс-игрока «Что? Где? Когда?» и The Bell
Пассажирка самолета заглянула в телефон попутчицы и прочитала сплетни о себе
В России сделали прогнозы по безработице
Вышел скандальный сериал с откровениями Принца Гарри и Меган Маркл
ВСУ обстреляли центр Донецка из систем «Град»
Эшли Грэм вышла в свет в прозрачном платье-сетке
Принц Гарри назвал одну из главных ошибок в своей жизни
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.