ВСУ обстреляли центр Донецка из систем «Град»

В ДНР заявили, что ВСУ выпустили 20 ракет по Донецку из РСЗО «Град»

Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили 20 ракет по центру Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

«Зафиксирован обстрел. (...) Выпущено 20 ракет из РСЗО БМ-21 "Град"», — сказано в сообщении. Ведомство отметило, что украинские военнослужащие атаковали с позиций в селе Тоненьком. Под обстрел попал Ворошиловский район Донецка. Как утверждает мэр города Алексей Кулемзин, уточняется информация о пострадавших и разрушениях.

Днем 9 декабря стало известно, что в результате обстрела ВСУ был поврежден один из корпусов Донецкого университета экономики и торговли, а также здание спортивного комплекса. Ранее в Донецке остались без света пять шахт из-за ударов украинских бойцов. Кроме того, Следственный комитет России (СКР) заявил, что из-за обстрела Киевского района города погиб мирный житель.