В Мелитополе заявили о погибших при ударе ВСУ из РСЗО HIMARS

Рогов заявил о погибших и раненых мирных жителях при ударе ВСУ из РСЗО HIMARS в Мелитополе

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Мелитополь. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

«В результате работы ПВО на излете было сбито две ракеты, остальные, к сожалению, достигли своей цели», — говорится в сообщении.

По его словам, в результате украинского удара по ресторану «Привал охотника» в Мелитополе есть погибшие и раненые мирные жители.

Ранее Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины сообщил о готовности наносить удары по территории России в случае дальнейшей атаки на украинские территории. По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, украинские военные будут способны на все.