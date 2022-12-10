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21:14, 10 декабря 2022Интернет и СМИ

На Западе признали справедливость требований России перед началом спецоперации

Обозреватель Independent Дежевски признала справедливыми требования РФ перед началом СВО

Фото: Unsplash.com

Обозреватель западного издания The Independent Мэри Дежевски признала справедливыми требования России о гарантиях в сфере международной безопасности, которые Москва выдвигала перед началом специальной военной операции (СВО) на Украине.

«Только когда Россия почувствует себя в безопасности в своих постсоветских границах, ее соседи также будут чувствовать себя в безопасности в своих границах», — выразила мнение автор статьи.

Дежевски указала, что для обеспечения стабильности континента требуется сформулировать новые механизмы предотвращения конфликтов, которые будут основываться на принципах контроля над вооружениями. Она заключила, что в отсутствии этих условий в Европе невозможно достичь прочного мира, поэтому угроза новых войн, в том числе ядерных, сохранится.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что слова бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель о том, что Минские соглашения 2014 года были попыткой дать Украине время, лишь подтверждают правильность решения о начале спецоперации.

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Марина Совина
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