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05:54, 10 декабря 2022Интернет и СМИ

Власти США обвинили в превращении Зеленского в иждивенца всех американцев

Колумнист American Thinker Мюррей: США превращают Зеленского в иждивенца всех американцев
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Колумнист издания American Thinker Оливия Мюррей обвинила власти США в превращении президента Украины Владимира Зеленского в иждивенца всех американцев.

Журналистка напомнила, что Конгресс США намерен принять к концу следующей недели закон, по которому Киев получить от Вашингтона 38 миллиардов долларов. Автор адресует в своей статье вопрос к налоговому управлению: когда она будет заполнять налоговую декларацию, можно ли будет туда вписать Зеленского в качестве иждивенца?

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Мюррей заявила, что учет и контроль должны быть непременным условием при осуществлении неконституционных расходов, особенно после истории обанкротившегося основателя криптобиржи FTX Сэма Бэнкмана-Фрида и недавних разоблачений, показывающих, что американское оружие начинает «просачиваться» в Африку, попадая в руки террористов.

Она напомнила о словах демократа и главы комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Адама Смита, назвавшего призывы провести расследование и отыскать бумажные следы «российской пропагандой». При этом, указала Мюррей, тот же Смит заявил, что «Украина тратит деньги очень хорошо».

«Но вот что удивительно, 38 миллиардов, которые запрашивает администрация Байдена, это именно та сумма, которую попросил Зеленский, чтобы закрыть ожидаемый в 2023 году дефицит бюджета. Они даже не пытаются это скрывать», — пишет колумнист.

Ожидается, что до того, как контроль над Палатой представителей перейдет к республиканцам в январе, демократы одобрят просьбу президента США Джо Байдена о выделении 38 миллиардов долларов Украине.

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Марина Совина
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