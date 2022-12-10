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12:12, 10 декабря 2022Россия

Ковитиди отреагировала на слова Меркель о Минских соглашениях

Ковитиди заявила о подрыве доверия к переговорам после циничных слов Меркель о «Минске»

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Слова экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по Минским соглашениям подорвали доверие к потенциальным переговорам, заявила сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Ее слова приводит РИА Новости.

«Верхом политического цинизма является заявление экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель, обнажившей правду о заведомой нежизнеспособности Минских соглашений», — отреагировала политик.

Она также отметила, что рост отторжения европейцами украинских беженцев непременно приведет к детонации социального недовольства. По ее словам, системные конфликты украинских мигрантов практически во всех странах Европы, а также в Великобритании, закономерно приводят к увеличению бездомных, провоцируя рост преступности и безработицу.

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Алевтина Запольская
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