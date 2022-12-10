Мирный житель погиб при обстреле Донецка ВСУ

Мэр Донецка Кулемзин: мирный житель погиб при обстреле ВСУ Ворошиловского района

Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил о гибели мирного жителя в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) частного сектора в Ворошиловском районе города. Соответствующее сообщение опубликовано в его Telegram-канале.

«В доме частного сектора, который был полностью уничтожен в результате прямого попадания, обнаружен труп мужчины», — написал глава Донецка. Информация о пострадавших мирных жителях уточняется, сказал он.

Вечером 9 октября украинские войска выпустили 20 ракет по центру Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». В Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) отметили, что ВСУ атаковали с позиций в селе Тоненьком. Под обстрел попал центральный Ворошиловский район Донецка.