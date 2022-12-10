Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:34, 10 декабря 2022Россия

Минобороны сообщило о занятии выгодных рубежей на красно-лиманском направлении

Минобороны РФ сообщило о занятии более выгодных рубежей на красно-лиманском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска в течение последних суток продолжили наступательные действия на Красно-Лиманском направлении, в ходе которых заняли более выгодные рубежи. Об этом в субботу, 10 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что огнем артиллерии и активными действиями российских войск сорваны две контратаки иностранных наемников и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Червонопоповки и Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), в результате чего ликвидировано до 60 солдат противника, а также боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Игорь Дмитров
Обсудить
Последние новости
В Совфеде заявили о конце эпохи западной системы манипуляции рынками нефти
Появились подробности о смерти американского журналиста во время матча ЧМ-2022
Минобороны отчиталось об уничтожении двух диверсионных групп ВСУ
Минобороны сообщило о занятии выгодных рубежей на красно-лиманском направлении
В Харьковской области уничтожены более 30 украинских военнослужащих
Минобороны заявило о неудачной атаке ВСУ на южнодонецком направлении
Захарова сравнила попытку госпереворота в Германии с Евромайданом на Украине
Вероятность перерастания украинского конфликта в войну с НАТО оценили
«Дмитрия Донского» выведут из боевого состава ВМФ России
В Грузии высказались о возобновлении авиасообщения с Россией
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.