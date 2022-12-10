Минобороны сообщило о занятии выгодных рубежей на красно-лиманском направлении

Минобороны РФ сообщило о занятии более выгодных рубежей на красно-лиманском направлении

Российские войска в течение последних суток продолжили наступательные действия на Красно-Лиманском направлении, в ходе которых заняли более выгодные рубежи. Об этом в субботу, 10 декабря, журналистам сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что огнем артиллерии и активными действиями российских войск сорваны две контратаки иностранных наемников и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении Червонопоповки и Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), в результате чего ликвидировано до 60 солдат противника, а также боевая машина пехоты и два бронеавтомобиля.