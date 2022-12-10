Минобороны заявило о неудачной атаке ВСУ на южнодонецком направлении

Минобороны отчиталось о срыве атаки ВСУ на южнодонецком направлении в районе Сладкого

На южнодонецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли неудачную попытку наступления на позиции российских войск. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, украинские военные пытались атаковать позиции России в районах населенных пунктов Сладкое и Шевченко в Донецкой народной республике (ДНР).

Наступление ВСУ удалось сорвать огнем артиллерии — украинских бойцов отбросили на исходные рубежи.

Ранее в Минобороны заявили, что противник предпринял попытки атаки в населенных пунктах Новомайорское, Владимировка и Новополь ДНР. Потери ВСУ на южнодонецком направлении составили до 100 солдат убитыми и ранеными.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России началась частичная мобилизация — 28 октября было объявлено о ее завершении.