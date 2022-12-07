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13:08, 7 декабря 2022Россия

Российские войска сорвали контратаки ВСУ в ДНР

МО РФ заявило об уничтожении до 100 солдат ВСУ, пытавшихся контратаковать в ДНР

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские войска на южно-донецком направлении сорвали попытки контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике. Об этом заявил журналистам в среду, 7 декабря, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что противник предпринял попытки атаки в населенных пунктах Новомайорское, Владимировка и Новополь ДНР. Потери ВСУ на этом направлении составили до 100 солдат убитыми и ранеными, пояснили в Минобороны.

Кроме того, российские военнослужащие подбили две боевые машины пехоты, бронетранспортер и четыре автомобиля противника.

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6 декабря Минобороны докладывало об уничтожении 30 украинских бойцов в районах населенных пунктов Владимировка ДНР и Новодаровка Запорожской области. Тогда же удалось подбить две боевые машины пехоты, а также три автомобиля ВСУ.

До этого российские войска на донецком направлении сорвали украинские контратаки в трех населенных пунктах в ДНР. Тогда противник предпринял попытки контратаки в селах Спорное, Курдюмовка и Марьинка.

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Анна Щербакова
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