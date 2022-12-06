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14:37, 6 декабря 2022Россия

Российские войска сорвали контратаки ВСУ в трех населенных пунктах в ДНР

МО РФ заявило об уничтожении свыше 60 бойцов ВСУ при попытках контратак в селах ДНР
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Российские войска на донецком направлении сорвали контратаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех населенных пунктах в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил журналистам во вторник, 6 декабря, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что противник предпринял попытки контратаки в селах Спорное, Курдюмовка и Марьинка. По данным Конашенкова, российским военным удалось уничтожить свыше 60 бойцов ВСУ.

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Кроме того, на донецком направлении были подбиты пять боевых бронированных машин противника.

В Минобороны добавили, что российские подразделения отбили атаки ВСУ на купянском направлении, уничтожив до 65 украинских солдат.

5 декабря российское ведомство отчиталось о неудачной контратаке ВСУ на южно-донецком направлении в населенном пункте Никольское. Тогда потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, также противник потерял две боевые машины пехоты и три пикапа.

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Анна Щербакова
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