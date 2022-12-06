Минобороны заявило о попытке наступления ВСУ на южно-донецком направлении

Минобороны заявило о попытке ВСУ восстановить свое положение на южно-донецком направлении

На южно-донецком направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах населенных пунктов Владимировка Донецкой народной республики (ДНР) и Новодаровка Запорожской области. Об этом журналистам заявило Министерство обороны России.

По данным военного ведомства, ударами штурмовой авиации и огнем артиллерии подразделения украинских войск были остановлены и отброшены на исходные позиции.

В Минобороны уточнили, что потери противника составили свыше 30 бойцов ВСУ убитыми и ранеными, две боевые машины пехоты, а также три автомобиля.

Ранее в ведомстве сообщили, что российские войска на донецком направлении сорвали контратаки ВСУ в трех населенных пунктах в Донецкой народной республике. Уточняется, что противник предпринял попытки контратаки в селах Спорное, Курдюмовка и Марьинка.