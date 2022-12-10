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23:11, 10 декабря 2022Мир

Глава МАГАТЭ оценил работу агентства в Иране

Глава МАГАТЭ Гросси заявил, что деятельность агентства в Иране постоянно сокращается
Рафаэль Гросси

Рафаэль Гросси. Фото: Georges Schne / Globallookpress.com

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, оценивая в интервью телеканалу Al Jazeera деятельность агентства в Иране, рассказал, что ее специалисты до сих пор находятся в исламской республике.

«Деятельность МАГАТЭ не полностью прекращена в Иране, специалисты там работают, отдельные инспекции проводятся, но происходит постоянное сокращение этой деятельности», — заявил он.

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что старательно пытается убедить Тегеран в том, что если он не будет делиться актуальной информацией о положении дел, другие государства не смогут ознакомиться с реальными данными о ядерной программе страны. Он призвал Иран повысить уровень сотрудничества с МАГАТЭ, предложив выстроить с агентством новую систему отношений.

Ранее советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа заявил, что переход Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не регламентирован никакими документами, отметив, что такая перспектива невозможна.

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Марина Совина
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