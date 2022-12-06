В России назвали невозможным переход Запорожской АЭС под контроль МАГАТЭ

В «Росатоме» назвали невозможным переход Запорожской АЭС под контроль МАГАТЭ

Переход Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) под контроль Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не регламентирован никакими документами. Об этом заявил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа, назвав такую перспективу невозможной, в эфире телеканала «Россия 24», пишет РИА Новости.

«У меня возникает закономерный вопрос: а как станция перейдет под контроль МАГАТЭ? Эта история абсолютно точно не регламентирована ни уставом МАГАТЭ, ни какими-то другими международно-правовыми документами. Это в принципе невозможно сегодня», — объяснил он.

Карчаа добавил, что у международного агентства нет мандата управления атомными станциями, а все разговоры об этом — «история, выдуманная кем-то» и распространенная в информационном поле.

Ранее российский МИД отверг идею вывести ЗАЭС из-под контроля России. Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова подчеркнула, что Москва не рассматривает вариант с передачей контроля над станцией какой-либо «третьей стороне». Также она сообщила, что возможные параметры декларации о зоне безопасности ЗАЭС обсуждаются с МАГАТЭ, которое пытается взаимодействовать с Украиной.

2 декабря генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что и Киев, и Москва договорились не обстреливать электростанцию и не вести огонь с ее территории. По его словам, стороны пришли к выводу, что посредничество МАГАТЭ — единственный способ решения конфликта. Он также выразил надежду на то, что сможет найти решение по обеспечению безопасности ЗАЭС до конца 2022 года, так как взял на себя соответствующие обязательства.