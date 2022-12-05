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21:52, 5 декабря 2022Мир

МИД отверг идею вывести ЗАЭС из-под контроля России

МИД: ни о каком выводе Запорожской АЭС из-под контроля России не может быть речи

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Ни о каком выводе Запорожской АЭС (ЗАЭС) из-под контроля России не может быть речи. Об этом РИА Новости заявили в российском МИД.

Представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова также указала, что Москва не рассматривает вариант с передачей контроля над станцией какой-либо «третьей стороне». «Станция находится на российской территории и полностью управляется Россией», — сказала она.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что и Киев, и Москва договорились не обстреливать электростанцию и не вести огонь с ее территории. Кроме того, стороны пришли к выводу, что посредничество МАГАТЭ — единственный способ решения конфликта. Он также выразил надежду на то, что сможет найти решение по обеспечению безопасности ЗАЭС до конца 2022 года, так как взял на себя соответствующие обязательства.

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Марина Совина
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