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21:58, 5 декабря 2022Мир

МИД России опроверг проведение прямых переговоров с Киевом по ЗАЭС

МИД России заявил, что Москва и Киев не ведут прямые переговоры по зоне безопасности ЗАЭС
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла проведение прямых переговоров с Киевом по зоне безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметила Захарова, возможные параметры декларации о зоне безопасности ЗАЭС обсуждаются с МАГАТЭ, которое пытается взаимодействовать с Украиной. Однако говорить о том, что стороны близки к согласию, несвоевременно, подчеркнула она. «Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей», — добавила представитель МИД.

Кроме того, российское ведомство отвергло идею вывести ЗАЭС из-под контроля России. Москва не рассматривает вариант с передачей контроля над станцией какой-либо «третьей стороне», пояснили там.

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Марина Совина
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