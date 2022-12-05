МИД России опроверг проведение прямых переговоров с Киевом по ЗАЭС

МИД России заявил, что Москва и Киев не ведут прямые переговоры по зоне безопасности ЗАЭС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова опровергла проведение прямых переговоров с Киевом по зоне безопасности вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Как отметила Захарова, возможные параметры декларации о зоне безопасности ЗАЭС обсуждаются с МАГАТЭ, которое пытается взаимодействовать с Украиной. Однако говорить о том, что стороны близки к согласию, несвоевременно, подчеркнула она. «Вопрос в принципиальном плане состоит в том, готов ли Киев взять на себя обязательство прекратить обстрелы и попытки захвата ЗАЭС, а также сможет ли МАГАТЭ добиться выполнения украинцами таких гипотетических договоренностей», — добавила представитель МИД.

Кроме того, российское ведомство отвергло идею вывести ЗАЭС из-под контроля России. Москва не рассматривает вариант с передачей контроля над станцией какой-либо «третьей стороне», пояснили там.