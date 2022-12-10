Президент Италии заразился коронавирусом

Президент Италии Маттарелла заразился коронавирусом

Президент Италии Серджо Маттарелла заразился коронавирусной инфекцией, его тест на COVID-19 дал положительный результат. Об этом в субботу, 10 декабря, сообщает информационное агентство ANSA.

По информации журналистов, у 81-летнего главы государства «небольшой жар», все мероприятия с его участием перенесены. Отмечается, что политик «продолжает выполнять свои обязанности и находится на самоизоляции в президентском Квиринальском дворце».

Серджо Маттарелла ранее сделал прививку от коронавируса в римском институте Спалланцани.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что COVID-19 пока не может считаться сезонным заболеванием. По ее словам, коронавирус еще находится в пандемической фазе, однако не в той острой, когда иммунитета абсолютно не было.