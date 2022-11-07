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01:46, 7 ноября 2022Мир

В ВОЗ отказались считать коронавирус сезонным

ВОЗ: COVID-19 не может считаться сезонным заболеванием, он находится в пандемической фазе
Мелита Вуйнович

Мелита Вуйнович. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что COVID-19 пока не может считаться сезонным заболеванием. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, коронавирус еще находится в пандемической фазе, однако не в той острой, когда иммунитета абсолютно не было. «Первый год был самый тяжелый, второй — более-менее, но тоже сложный, но мы лучше справлялись с этим заболеванием. Так что нет, не можем говорить о сезонном заболевании, как о гриппе», — подчеркнула она.

Вуйнович добавила, что пандемия коронавирусной инфекции пока не закончилась. «Что это значит? Да, мы не находимся в этой острой восходящей фазе пандемии, но вирус еще вызывает большое количество заболеваний, много людей болеет в мире, волна идет. Да, в некоторых странах поднимается показатель заболевших, в некоторых — снижается», — сказала она.

Ранее стало известно, что Роспотребнадзор захотел отменить обязательные ПЦР-тесты на COVID-19 для возвращающихся из-за границы россиян. Уточнялось, что действовавшие до этого правила будут признаны устаревшими. Помимо этого, в планах ведомства — организация выборочного тестирования на коронавирусную инфекцию на КПП через государственную границу.

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Марина Совина
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