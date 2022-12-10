Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:30, 10 декабря 2022Россия

В Херсонской области рассказали о минировании ВСУ побережья Днепра

В оперативных службах Херсонской области сообщили, что бойцы ВСУ минируют побережье Днепра

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют правый берег Днепра в Херсонской области. В результате этих действий погибают гражданские, рассказал в беседе с ТАСС представитель оперативных служб региона.

По словам собеседника агентства, на минах чаще всего подрываются рыбаки.

«Прежде всего гибнут рыбаки, их тела с характерными повреждениями практически ежедневно вылавливают из Днепра российские военные», — отметил он.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
В Госдуме призвали Францию и Германию выплатить компенсации жителям Донбасса
Вратарь сборной Аргентины раскритиковал судейство в матче против Нидерландов
В Херсонской области рассказали о минировании ВСУ побережья Днепра
В аварии в граничащем с ЛНР российском регионе погибли двое военнослужащих
В России назвали главный раздражитель в отношениях с США
ЦБ объяснил рост инвестиций в условиях санкций
В трех областях Украины объявлена воздушная тревога
Ковитиди отреагировала на слова Меркель о Минских соглашениях
Российский БПК «Адмирал Виноградов» станет фрегатом
Персональный тренер раскрыла секреты эффективного похудения
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.