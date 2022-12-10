В Херсонской области рассказали о минировании ВСУ побережья Днепра

В оперативных службах Херсонской области сообщили, что бойцы ВСУ минируют побережье Днепра

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) минируют правый берег Днепра в Херсонской области. В результате этих действий погибают гражданские, рассказал в беседе с ТАСС представитель оперативных служб региона.

По словам собеседника агентства, на минах чаще всего подрываются рыбаки.

«Прежде всего гибнут рыбаки, их тела с характерными повреждениями практически ежедневно вылавливают из Днепра российские военные», — отметил он.