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07:13, 10 декабря 2022Россия

В ЛНР назвали условие завершения конфликта на Украине

Экс-посол ЛНР Мирошник: для завершения конфликта на Украине нужно ее полное разоружение
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Alexander Rekun / Global Look Press

Экс-посол Луганской народной республики (ЛНР) в Москве Родион Мирошник в беседе с ТАСС назвал условие для завершения конфликта на Украине.

По мнению бывшего посла, для этого должно произойти «полное разоружение населения и расформирование военных организаций и структур, а также ликвидация любого влияния на население и государство извне».

Мирошник заявил, что Россия не приемлет «государство-марионетку, которое выполняет роль камикадзе, направляющего свой самолет в нашу сторону».

Он пояснил, что камикадзе без оружия и самолетов не представляет большой опасности. «И тем более он не опасен, если его никто не готовит, не вооружает и не направляет на смерть ради чужих, а не его собственных интересов», — добавил Мирошник.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высказался о сроках завершения украинского конфликта. Он допустил, что это произойдет в следующем году.

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Марина Совина
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