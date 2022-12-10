Небензя заявил о росте поставок оружия для Украины в третьи страны

Постред Небензя заявил о росте контрабандных поставок оружия для Украины в третьи страны

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что контрабандные поставки оружия, направляемого Украине, в третьи страны растут. Об этом сообщает РИА Новости.

Темой, из-за которой Россия попросила проведение заседания Совбеза всемирной организации, российский дипломат назвал «последствия растущих контрабандных поставок оружия, поставляемого Украине, в различные регионы земного шара для международного мира и безопасности».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что западные государства продолжают поставлять Киеву оружие и направляют на Украину наемников. Тем самым, убежден президент, они толкают страну «на самый убийственный путь».