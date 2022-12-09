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11:09, 9 декабря 2022Россия

Путин обвинил Запад в превращении Украины в колонию

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад превратил Украину в колонию

Фото: Anna Voitenko / Reuters

Западные страны превратили Украину в колонию и используют ее народ как пушечное мясо. Об этом президент России Владимир Путин заявил в обращении к участникам встречи глав оборонных ведомств государств — членов ШОС и СНГ, его слова приводит ТАСС.

По словам президента, Запад долгие годы выкачивал ресурсы Украины, поощрял террор и геноцид в Донбассе. «Фактически [Запад] превратил эту страну в колонию и сейчас цинично использует украинский народ как пушечное мясо, как таран против России», — заявил он.

Путин добавил, что западные государства продолжают поставлять Киеву оружие и направляют на Украину наемников. Тем самым, убежден президент, они толкают страну «на самый убийственный путь».

В обращении президент РФ также заявил, что западные элиты сегодня стремятся любыми способами сохранить доминирование в мире. Он также обвинил их в намеренном обострении международной обстановки.

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Варвара Кошечкина
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