Путин заявил о желании Запада сохранить доминирование любыми средствами

Президент Путин заявил о желании элит Запада сохранить доминирование любыми средствами

Некоторые элиты Запада желают любыми средствами сохранить доминирование и намеренно обостряют международную обстановку. Об этом 9 декабря заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам встречи руководителей оборонных ведомств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и СНГ. Запись опубликована на сайте Кремля.

«Конфликтный потенциал в мире растет, и это прямое следствие попыток некоторых элит Запада любыми средствами сохранить свое политическое, экономическое, финансовое, военное и идеологическое доминирование. Они сознательно идут на умножение хаоса и обострение международной обстановки», — заявил глава государства.

Он подчеркнул, что США и их сателлиты разрушили «десятилетиями создаваемую архитектуру стратегической стабильности» и агрессивно расширяют географию экспансии войск НАТО, пытаясь заблокировать «любые альтернативные модели развития». По утверждению президента, для этого они прибегают к незаконным экономическим и торговым санкциям, разжигают военные конфликты и используют цветные революции для смещения неугодных правительств.

Помимо этого в своем обращении Путин заявил, что страны Запада превращают Украину в колонию и используют ее народ в качестве пушечного мяса.