В Польше пожаловались на «нож в спину» от Евросоюза

Экс-глава минфина Польши Косьчиньский: ЕС вонзил нож в спину, заблокировав финансирование

Бывший министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский в интервью The Daily Express заявил, что Евросоюз вонзил нож в спину Варшаве на фоне конфликта на Украине.

По словам Косьчиньского, заморозка финансирования Польши в рамках восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики можно расценивать как предательство со стороны ЕС.

«Сейчас не время для этого, так как идет борьба, и мы помогаем соседям в этой борьбе не за то, чтобы ЕС начал всаживать нож нам в спину», — подчеркнул экс-министр.

Косьчиньский также обвинил руководство ЕС в недостаточно гибкой в сложившийся ситуации политике поведения. Организация оказалась неэффективной из-за массового притока беженцев с Украины и инфляции, добавил он.

Ранее замминистра обороны Польша Марчин Очепа заявил о высокой вероятности войны с участием Варшавы. Он отметил, что оглядка на историю ХХ века заставляет воспринимать текущие отношения мировых держав как вторую холодную войну.