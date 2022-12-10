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02:14, 10 декабря 2022Мир

В Польше пожаловались на «нож в спину» от Евросоюза

Экс-глава минфина Польши Косьчиньский: ЕС вонзил нож в спину, заблокировав финансирование

Фото: Nemesia Production / Unsplash

Бывший министр финансов Польши Тадеуш Косьчиньский в интервью The Daily Express заявил, что Евросоюз вонзил нож в спину Варшаве на фоне конфликта на Украине.

По словам Косьчиньского, заморозка финансирования Польши в рамках восстановления пострадавшей от пандемии коронавируса экономики можно расценивать как предательство со стороны ЕС.

«Сейчас не время для этого, так как идет борьба, и мы помогаем соседям в этой борьбе не за то, чтобы ЕС начал всаживать нож нам в спину», — подчеркнул экс-министр.

Косьчиньский также обвинил руководство ЕС в недостаточно гибкой в сложившийся ситуации политике поведения. Организация оказалась неэффективной из-за массового притока беженцев с Украины и инфляции, добавил он.

Ранее замминистра обороны Польша Марчин Очепа заявил о высокой вероятности войны с участием Варшавы. Он отметил, что оглядка на историю ХХ века заставляет воспринимать текущие отношения мировых держав как вторую холодную войну.

Марина Совина
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