В Одесской области более 1,5 миллиона человек остались без света

Зеленский заявил, что в Одесской области более 1,5 миллиона человек остались без света

Более 1,5 миллиона жителей Одесской области остались без света, к электроснабжению подключена лишь критическая инфраструктура региона. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

По его словам, сейчас в регионе наблюдается очень тяжелая ситуация, после ночного удара Одесса и другие города и села региона в темноте. «По состоянию на это время более чем 1,5 миллиона человек в Одесской области без света. Подключена лишь критическая инфраструктура — и настолько, насколько есть возможность поставки электричества», — сказал украинский лидер.

По его словам, попадания были критическими, нужно несколько дней для восстановления электроснабжения. При этом в системе сохраняется значительный дефицит. «Больше всего — во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской и Хмельницкой областях и в Киеве», — добавил он.

Ранее сообщалось, что жителям Киева грозят проблемы с водоснабжением при новых ударах по энергетическим объектам Украины и долгом отсутствии электричества. Из-за возможных проблем с водоснабжением жителей украинской столицы призвали запастись ресурсами.