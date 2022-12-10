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08:02, 10 декабря 2022Россия

Вернувшийся из зоны СВО полковник назвал способ прекратить обстрелы ВСУ

Подполковник Иванников: обстрелы Донецка прекратятся, если ВС РФ отодвинут фронт на 150 км

Фото: ДНР| Новости| Сводки| Перекличка| Донецк / Telegram

Подполковник запаса, кандидат исторических наук Олег Иванников, вернувшийся из зоны специальной военной операциии (СВО) в Донецкой народной республике (ДНР), назвал российской армии способ остановить обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Своим мнением он поделился в беседе с URA.RU.

По словам военного, дальнобойное оружие украинцев перестанет работать, если российские военные смогут отодвинуть линию фронта на 100-150 километров.

Подполковник указал, что Киев использует тактику «смена позиций», которая подразумевает ведение боя с разных мест и не дает противнику возможности предугадать место следующей атаки.

«Здесь панацея только одна — это принять комплекс мер для того, чтобы по всей линии фронта отодвинуть ВСУ на то расстояние, где они не смогут так действовать, чтобы уничтожать мирный город», — посоветовал Иванников.

9 декабря украинские силы выпустили 20 ракет по центру Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Ведомство отметило, что украинские военнослужащие атаковали с позиций в селе Тоненьком. Под обстрел попал Ворошиловский район Донецка.

Марина Совина
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