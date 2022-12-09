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22:14, 9 декабря 2022Россия

Стало известно о погибших в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ

Представительство ДНР в СЦКК сообщило о погибших при обстреле Донецка со стороны ВСУ

Фото: ДНР| Новости| Сводки| Перекличка| Донецк / Telegram

Обстрел Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) привел к гибели мирных жителей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Предварительно известно, что есть погибшие [в результате обстрела]. Детали уточняются», — отметили в представительстве.

Ранее сообщалось, что украинские силы выпустили 20 ракет по центру Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град». Ведомство отметило, что украинские военнослужащие атаковали с позиций в селе Тоненьком. Под обстрел попал Ворошиловский район Донецка.

Днем 9 декабря стало известно, что в результате обстрела ВСУ был поврежден один из корпусов Донецкого университета экономики и торговли, а также здание спортивного комплекса.

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Марина Совина
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