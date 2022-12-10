В Пушкинском музее в Москве начался пожар

В центре Москвы произошел пожар в усадьбе Лопухиных конца XVII века

Пожар начался в Пушкинском музее в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По информации канала, горят перекрытия здания конца XVII века в Малом Знаменском переулке, уточняет ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Площадь возгорания составляет 10 квадратных метров. На месте работают оперативные службы.

9 декабря в ТЦ «Мега Химки» на Ленинградском шоссе произошел пожар. Огонь распространился на территории гипермаркета OBI, который практически полностью выгорел. В результате ЧП погиб охранник.