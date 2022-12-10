В Германии указали на отступление США из ключевого региона планеты

Обозреватель Junge Welt Кронауэр заявил, что США сдают позиции Китаю в Персидском заливе

США сдают позиции Китаю в богатом углеводородами Персидском заливе. Об этом пишет обозреватель немецкой газеты Junge Welt Йорг Кронауэр.

Журналист из Германии указал на то, что Саудовская Аравия, ОАЭ и другие арабские государства региона намерены существенно активизировать свою внешнюю политику и ищут новых партнеров для сотрудничества, особенно после того, как США решили сосредоточиться на конкуренции с КНР.

При этом арабским государствам придется противостоять Ирану, для чего они налаживают отношения с Пекином, который распространяет свое влияние на ключевой ближневосточный регион планеты, пишет колумнист. «Тот факт, что безальтернативная гегемония США в зоне Персидского залива подходит к концу, свидетельствует об изменении соотношения сил в историческом масштабе», — заявил Кронауэр.

Ранее официальный представитель МИД КНР Мао Нин, комментируя сообщения о возможных новых американских санкциях, заявила, что Пекин не поддерживает действия Вашингтона, пытающегося взять на себя роль мирового жандарма. Она пообещала, что Китай сделает все возможное, чтобы защитить свои права и интересы.