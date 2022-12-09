Китай заявил о стремлении США играть роль мирового жандарма

МИД КНР: США не имеют права играть роль мирового жандарма

Китай не поддерживает действия США, пытающихся взять на себя роль мирового жандарма. Об этом, комментируя сообщения о возможных новых американских санкциях, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин, ее слова приводит РИА Новости.

«Китай решительно выступает против вмешательства во внутренние дела других государств под предлогом соблюдения прав человека. США не имеют права накладывать санкции на другие страны по своему усмотрению и не имеют права играть роль мирового жандарма», — отметила она.

Мао Нин пообещала, что Китай сделает все возможное, чтобы защитить свои права и интересы. Она также заверила, что Китай ответственно действует в сфере рыболовства и всегда боролся с незаконным выловом рыбы вместе с другими членами мирового сообщества.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США задумались о новых санкциях против Китая и России. Наложить их могут из-за нарушений прав человека, которые, как считают в Вашингтоне, практикуются этими странами.

Ожидается, что основную часть санкций США введут на основании «акта Магнитского». Также ограничения могут коснуться китайских организаций, которых Вашингтон считает причастными к незаконному вылову рыбы в Тихом океане.