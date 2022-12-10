В Нижнем Тагиле на маршрут вышел ретротрамвай, первыми пассажирами стали школьники

В Нижнем Тагиле запустили ретротрамвай. Его первыми пассажирами стали школьники. Об этом сообщает KP.RU.

Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, экскурс в историю города стал подарком на Новый год для совета старшеклассников от мэра Владислава Пинаева. Так, учащиеся школы № 23 смогли прокатиться по кольцу по старым и новым районам города в трамвае под номером «1722», присвоенным в честь даты основания Нижнего Тагила.

Как сообщает ТагилСити.Ру со ссылкой на начальника отдела продвижения и маркетинга Центра развития туризма города Валерию Лошкареву, трамвай являются «фишкой» Нижнего Тагила. Запустить экскурсионный маршрут в стиле ретро планируется в ближайшее время.

Два ретро-трамвая подарили власти Свердловской области к 300-летию города. Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что трамваи будут сдавать в аренду и устраивать экскурсии по городу. Они полностью оборудованы под экскурсионную деятельность.

В 2021 году в Нижнем Новгороде запустили экскурсионный трамвай образца 1938 года. Трамвайный вагон серии КМ прошел капитальный ремонт в 2013 году, однако модернизировать его не стали. Сиденья в вагоне деревянные, салон освещают лампы накаливания без плафонов.