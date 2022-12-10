Пассажиров российской авиакомпании начнут штрафовать за отказ от полета

Авиакомпания «Россия» начнет штрафовать за отказ от полета после закрытия дверей

Авиакомпания «Россия» начнет штрафовать пассажиров за отказ от полета после закрытия дверей самолета без уважительной причины. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации пресс-службы, такая мера вводится в связи с участившимися отказами, которые «влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты».

Отмечается, что отказы без причин подвергают риску репутацию авиакомпании и доверие пассажиров. Также компенсация за снятие человека с рейса за его счет позволит не повышать тарифы.

В пресс-службе авиаперевозчика подчеркнули, что расходы на оплату процессов наземного обслуживания включают в себя затраты на дополнительное время использования трапа, буксировку воздушного судна, топливо, работу вспомогательной установки, снятие багажа и дополнительный досмотр самолета. Ранее за все это платил перевозчик.

От полета можно отказаться только при наличии угрозы жизни или здоровью, резюмировали в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» запустила продажу билетов по России по субсидированным тарифам на 2023 год. Специальные тарифы действуют на прямые рейсы «Аэрофлота» и «России», а также авиакомпании «Аврора», выполняемые под кодом SU, в экономическом классе обслуживания.