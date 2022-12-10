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02:29, 10 декабря 2022Россия

Пассажиров российской авиакомпании начнут штрафовать за отказ от полета

Авиакомпания «Россия» начнет штрафовать за отказ от полета после закрытия дверей

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Авиакомпания «Россия» начнет штрафовать пассажиров за отказ от полета после закрытия дверей самолета без уважительной причины. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации пресс-службы, такая мера вводится в связи с участившимися отказами, которые «влекут за собой отклонения от расписания целых цепочек рейсов и дополнительные затраты».

Отмечается, что отказы без причин подвергают риску репутацию авиакомпании и доверие пассажиров. Также компенсация за снятие человека с рейса за его счет позволит не повышать тарифы.

В пресс-службе авиаперевозчика подчеркнули, что расходы на оплату процессов наземного обслуживания включают в себя затраты на дополнительное время использования трапа, буксировку воздушного судна, топливо, работу вспомогательной установки, снятие багажа и дополнительный досмотр самолета. Ранее за все это платил перевозчик.

От полета можно отказаться только при наличии угрозы жизни или здоровью, резюмировали в авиакомпании.

Ранее сообщалось, что авиакомпания «Аэрофлот» запустила продажу билетов по России по субсидированным тарифам на 2023 год. Специальные тарифы действуют на прямые рейсы «Аэрофлота» и «России», а также авиакомпании «Аврора», выполняемые под кодом SU, в экономическом классе обслуживания.

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Юлия Мискевич
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