Сербия направит запрос миссии НАТО на распределение сил армии и полиции в Косово

Вучич: Сербия направит запрос миссии НАТО KFOR на распределение силовиков в Косово

Власти Сербии направят официальный запрос командованию миссии НАТО KFOR о распределении контингента сербской полиции и армии в Косово и Метохии, сообщил президент страны Александр Вучич, пишет ТАСС.

Он добавил, что Белград намерен добиваться распределения сил армии и полиции Сербии на территории Косово и Метохии. «В соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН направим запрос командующему KFOR», — подчеркнул Вучич.

Правительство Сербии примет официальное решение о направлении запроса в понедельник, 12 декабря. «Конечно, у меня нет никаких иллюзий, и я знаю, что они этот запрос отклонят», — добавил Вучич.

Президент также рассказал, что косовоалбанские власти в Приштине подадут запрос о членстве в Евросоюзе (ЕС) в четверг, 15 декабря.