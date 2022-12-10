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13:58, 10 декабря 2022Мир

Жители Бангладеш вышли на улицы с требованием отставки правительства

В Дакке сторонники оппозиционной партии БПН потребовали отставки правительства

Фото: Reuters

В столице Бангладеш Дакке десятки тысяч сторонников оппозиционной Бангладешской националистической партии (БНП) вышли на улицы с требованием отставки правительства. Об этом сообщает NDTV.

Местные жители протестуют против политики премьер-министра Шейх Хасины. «Шейх Хасина — воровка голосов», — скандировала толпа и требовала проведения выборов и назначения временного правительства.

«Наше главное требование — отставка Шейх Хасины, роспуск парламента и создание нейтрального временного правительства для проведения свободных и честных выборов», — пояснил представитель БНП.

По данным полиции, в городе введен повышенный уровень безопасности.

В августе в Бангладеш студенты вышли на протесты против повышения цен на топливо. Протестующих возмутило подорожание проезда в общественном транспорте.

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Алиса Дмитриева
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