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03:51, 10 декабря 2022Россия

Военный эксперт объяснил атаки ВСУ на разных участках фронта

Военный аналитик Шурыгин: ВСУ атакуют на разных участках фронта в поисках уязвимых мест

Фото: Reuters

Военный эксперт Владислав Шурыгин в беседе с «Известиями» объяснил атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на разных участках фронта тем, что они продолжают искать уязвимые места в обороне российской армии.

Аналитик напомнил, что 7 декабря стало известно о запуске украинскими военными своей боевой автоматизированной системы управления (АСУ). «Многочисленные атаки на разных участках фронта хоть и стоят украинским силам дорого, но они в них видят смысл», — заявил Шурыгин.

Он объяснил, что результаты таких атак анализируются: учитывается количество сил, скорость реакции российских военных и другие параметры. Таким образом идет наработка военной Big Data, которая должна показать наиболее уязвимые точки.

Шурыгин призвал не относиться к этим атакам как к безумию. Он предположил, что речь, скорее всего, идет о поиске некоего алгоритма, который бы позволил ВСУ провести результативное наступление.

Ранее военный эксперт Борис Рожин объяснил рост интенсивности ударов ВСУ по населенным пунктам Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). По его мнению, атаки призваны сеять панику, культивировать недовольство среди жителей, а также вынуждать российское командование перераспределить силы.

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Марина Совина
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